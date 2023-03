Ringo Starr, son coup de foudre pour une Facel Vega et bien d’autres bolides

Focus sur le dernier des 4 de Liverpool : Ringo Starr. L’année 1964 est fastueuse pour les Beatles et ils s'achètent des voitures : Paul McCartney une Austin Martin DB5, John Lennon une Ferrari 330 GTC 2 +2 pour sa petite famille, George Harrison une Jaguar Type E. Et Ringo Starr, lui se partage entre une surpuissante Chrysler V8 de 390 chevaux et une Facel Vega de couleur bordeaux.



Ringo Starr aime beaucoup se promener en voiture. Dans un magazine destiné aux fans des Beatles, il déclare : ‘Vous pouvez toujours me réveiller pour une virée rapide et déroutante dans ce qu’il appelle ‘un gros morceau de fer’. Pour Ringo, c’est le coup de foudre pour la Facel Vega, une voiture française très belle, rapide. Le batteur des Beatles se laisse très souvent tenter par les vitesses effarantes de l’engin. Au point qu’il effraie John, Paul et George quand il raconte ses exploits avec ce bolide et souvent, ils le supplient de revendre cette voiture, ils ont peur pour lui.