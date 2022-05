Ringo Starr passe à son tour aux NFTs

. Leur principe est étroitement lié à la blockchain et à la cryptomonnaie, notamment via la plateforme Ethereum. Depuis 2020, ces jetons virtuels représentent une véritable révolution numérique qui investit autant l’univers du divertissement que celui de la culture.

C’est au tour cette fois de Ringo Starr de faire son entrée dans le monde du NFT en proposant une collection de jetons intitulés The Creative Mind Of A Beatle.

Il s’agira de cinq pièces originales (deux peintures, un autoportrait à la Banksy et deux travaux hybrides) éditées en quatre exemplaires. Chacune est accompagnée d’une impression physique du visuel signé par Ringo Starr, et d’un enregistrement audio du musicien interprétant une composition à la batterie inspirée par l’objet de la collection, écrite et sortie exclusivement pour cette collection.