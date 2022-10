Ringo Starr, malade du Covid, annule sa tournée

C’est sous un format plus court d’albums, des EP, que le batteur des Beatles a donc décidé de partager sa musique.

L’EP3 est sorti en digital le 16 septembre mais les formats physiques arriveront, quant à eux, le 18 novembre.

Ringo Starr a enregistré 4 nouveaux titres dans son Roccabella West studio chez lui avec des collaborateurs de longue date comme Steve Lukather, Linda Perry, Dave Koz, José Antonio Rodriguez et Bruce Sugar. Ces chansons comporteront selon lui des "paroles feel-good" et des mélodies "rafraîchissantes" dans des styles pop, country, jazz, reggae et rock & roll. C’est toujours lui qui s’occupe de la partie batterie et chant.