Ringo Starr dévoile le titre qui a défini sa carrière

Ringo Starr a désigné "Love Me Do", le premier single officiel des Beatles, comme la chanson qui a clairement défini sa carrière.

Interrogé par Devon Ivie de Vulture, le batteur des Beatles, qui fête ses 83 ans aujourd’hui (7 juillet), a répondu : "Parce que c’était la première chanson, ma réponse est Love Me Do".

"Nous étions sur vinyle", poursuit-il. "Nous avions enregistré un disque. Même si, lorsque je suis arrivé au studio, George Martin avait fait appel à un batteur de session, Andy White, j’ai quand même joué dessus. Il a joué, j’ai joué – il est sur l’album, je crois, et je suis sur le single."

"Nous avons eu la chance que George Martin nous ait donné une chance parce que beaucoup de maisons de disques nous ont renvoyés", poursuit-il. "Mais le plus amusant, c’est que nous étions toujours en tournée. Et seule la BBC diffusait la chanson. On nous disait 'Oh, à 15 h 14, cette chanson passera sur la BBC', alors on se garait et on se disait 'Wow, on passe à la radio'. C’était un grand moment. C’était magique parce que nous étions sur ce morceau de vinyle pour nous seuls."

"J’ai bien sûr adoré beaucoup de morceaux que nous avons faits par la suite", ajoute le batteur. "L’arrangement de "Love Me Do" est sorti tout seul de nos têtes. Nous ne lisions pas la musique. Nous étions des musiciens de rue. Il n’y a rien de comparable à la première fois. George Martin s’est excusé chaque fois que je l’ai rencontré après l’enregistrement de cette chanson. Il disait 'Je suis désolé, Ringo', parce qu’il ne savait pas que nous avions changé de batteur".

Par ailleurs, Paul McCartney a récemment révélé qu’il avait eu recours à l’intelligence artificielle pour créer la "dernière" chanson des Beatles.

Dans une conversation avec l’émission Today de BBC Radio 4, l’ancien Beatle explique comment il a utilisé cette technologie pour "extraire" la voix de John Lennon d’une vieille démo afin de pouvoir l’utiliser pour compléter un morceau de musique déjà écrit.

À propos du morceau, qui n’a pas encore été officiellement révélé mais qui, selon les rumeurs, serait la chanson inédite de John Lennon "Now And Then", datant de 1978, McCartney a confié : "Nous venons de la terminer et elle sortira cette année".