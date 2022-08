Ringo Starr annonce un nouvel EP

C’est sous un format plus court d’albums, des EP, que le batteur des Beatles a décidé de partager sa musique.

Il a annoncé l’EP3 fin de la semaine passée pour le 16 septembre prochain en digital. Les formats physiques sortiront quant à eux le 18 novembre.

Ringo Starr a enregistré 4 nouveaux titres dans son Roccabella West studio chez lui avec des collaborateurs de longue date comme Steve Lukather, Linda Perry, Dave Koz, José Antonio Rodriguez et Bruce Sugar. Ces chansons comporteront selon lui des "paroles feel-good" et des mélodies "rafraîchissantes" dans des styles pop, country, jazz, reggae et rock & roll. C’est toujours lui qui s’occupe de la partie batterie et chant.

"Je vais dans mon studio pour composer et enregistrer à chaque fois que je le peux," écrit-il dans un communiqué. "C’est ce que j’ai toujours fait et ferai encore longtemps. Et le fait de sortir des EP plus souvent m’aide à être créatif et donner un peu plus d’amour à chacune de mes chansons."

EP3 Tracklist :

01. World Go Round

02. Everyone and Everything

03. Let’s Be Friends

04. Free Your Soul

Ringo Starr figurera également dans un documentaire consacré aux batteurs célèbres, Let There Be Drums, avec également une des toutes dernières interviews filmée de Taylor Hawkins des Foo Fighters.

Let There Be Drums ! est une lettre d’amour aux amateurs de batterie par Justin Kreutzmann, le fils du batteur Bill Kreutzmann de The Grateful Dead, avec des interviews du regretté batteur des Foo Fighters, de Ringo Starr, Stewart Copeland du groupe The Police, Chad Smith des Red Hot Chili Peppers, l’ancien Cult/Guns N' Roses Matt Sorum, Stephen Perkins de Jane’s Addiction et Bill Kreutzmann lui-même, selon Deadline.