Ringo Starr aime la "dernière" chanson des Beatles créée avec l’aide de l’intelligence artificielle

Ringo Starr a fait part de ses réflexions sur la prochaine "dernière" chanson des Beatles, qui a été créée par Paul McCartney avec l’aide de l’intelligence artificielle.

Le titre a été annoncé pour la première fois par Paul McCartney le mois dernier, lors d’une interview accordée au programme Today de Radio 4, lorsqu’il a révélé qu’il avait fait appel à l’intelligence artificielle pour l’aider à terminer la "dernière" chanson des Beatles.

Selon le légendaire auteur-compositeur et bassiste, la nouvelle technologie lui a permis d'"extraire" la voix de John Lennon d’une vieille démo et de terminer la chanson plus de quarante ans après la mort du Beatles.

Après une réaction mitigée des fans à l’idée de la chanson, qui est soupçonnée d’être le titre inédit de 1978 "Now And Then", le batteur du groupe, Ringo Starr, a fait part de ses réflexions sur le projet, déclarant que le résultat final était "magnifique".

Dans une interview accordée à Variety, le musicien a précisé que la chanson avait été composée à partir d’enregistrements authentiques de l’époque et que les fans n’avaient pas à s’inquiéter de la dépendance de l’ensemble à l’égard de l’intelligence artificielle.

"Ce n’est pas une question d’intelligence artificielle", a-t-il déclaré. "Ce n’est pas comme si nous faisions semblant de quoi que ce soit. Il s’agit en fait de la voix de John, de la voix et de la basse de Paul, de George [Harrison] à la guitare rythmique et de moi à la batterie."

"Les deux choses qui sont nouvelles sont la basse de Paul et moi à la batterie… J’ai vraiment travaillé dessus il y a quelques mois ici. Et ça marche", a-t-il ajouté. "C’est une belle chanson. Vous savez, malgré toute la folie qui l’entoure, c’est toujours un beau morceau. Et notre dernier titre."

Selon l’interview, cette "nouveauté" est une chanson que McCartney, Starr et Harrison ont essayé de faire pour la première fois dans les années 90 en utilisant des morceaux qu’ils avaient trouvés écrits par Lennon.

Quant à savoir pourquoi ils ont choisi de reprendre le projet en 2023, Starr a plaisanté : "Je ne sais pas. Paul a dû avoir une journée creuse".

"Il m’a dit : "Tu sais, ce morceau qu’on a fait ? Tu veux travailler dessus ? C’est émouvant, car nous sommes là tous les quatre, et nous ne le serons plus jamais."

Peu après avoir annoncé la chanson, McCartney a également rassuré les fans en expliquant que le projet n’était pas entièrement réalisé à l’aide de l’IA. "J’ai été ravi de voir une réponse aussi enthousiaste à notre prochain projet sur les Beatles […] Nous avons constaté une certaine confusion et des spéculations à ce sujet. Je ne peux pas en dire trop à ce stade, mais pour être clair, rien n’a été créé artificiellement ou synthétiquement. Tout est réel et nous jouons tous dessus."

"Nous avons nettoyé certains enregistrements existants – un processus qui existe depuis des années. Nous espérons que vous l’aimerez autant que nous. Nous vous donnerons plus d’informations en temps voulu."

La question de l’utilisation de l’IA pour créer de la musique a pris de l’ampleur au cours des derniers mois et a divisé les artistes en cours de route. L’ancien leader d’Oasis, Liam Gallagher, a ouvertement fait l’éloge d’un album d’Oasis généré par l’IA.

Nick Cave l’a qualifié de "moquerie grotesque de ce que représente l’être humain" et a déclaré plus tard qu’il voulait que les plateformes d’IA comme ChatGPT "aillent se faire foutre et laissent l’écriture de chansons tranquille".