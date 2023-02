"Ring for the King": le Royaume-Uni recherche des sonneurs de cloches pour le couronnement du roi Charles

Le 6 mai prochain est une date importante pour les Britanniques puisqu’elle marquera le couronnement du roi Charles III. Les préparatifs sont lancés dans tout le royaume, mais il y a un hic... La tradition veut que toutes les cloches du pays sonnent à l’unisson pour l’occasion. Sauf que les sonneurs de cloches ne courent pas les rues, ce qui pose problème dans plusieurs églises du pays.

Une campagne, "Ring for the King", "Sonnez pour le Roi", a même été lancée afin de recruter de nouveaux sonneurs de cloches. De nombreux débutants ont donc répondu présent et suivent des cours pour se familiariser avec le maniement des cloches.

"Nous voulons nous assurer qu’il y ait des sonneurs pour chaque église afin que nous puissions tous sonner pour le Roi, pour le couronnement. Mais certains de nos débutants ici, aujourd’hui, ont appris grâce au jubilé de la Reine, et ils voulaient pouvoir sonner à cette occasion", explique l’instructrice.

Selon une étude de la BBC, il y aurait entre 30.000 et 40.000 sonneurs de cloche au Royaume-Uni. Mais il y a pénurie, surtout pour les festivités du 6 mai prochain.