Ring de Bruxelles rouvert à hauteur d'Anderlecht suite à un accident

15h45 : il reste encore 15 minutes de retard sur le tronçon entre Huizingen et Anderlecht.

15h30 : Les services de secours viennent de libérer la chaussée.

15H00 : Gros embarras de circulation actuellement sur le Ring intérieur de Bruxelles vers Grand-Bigard : la chaussée est fermée à hauteur de la zone commerciale d'Anderlecht.

Temps de parcours additionnel : 1h30. Premier coups de frein 1 km avant Beersel. vitesse moyenne : 10 km/h sur 7 kilomètres.

En cause : une perte de chargement à hauteur de Dilbeek. Une déviation locale est en place via la sortie 14 Anderlecht Moortebeek, pour rejoindre ensuite le Ring un peu plus loin.

Il vous est toutefois conseillé, si vous provenez de l'E19 via Nivelles, d'emprunter le Ring en circulation extérieure, via Waterloo.