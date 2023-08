Ring de Bruxelles : les travaux prévus ce week-end reportés d’une semaine à cause du mauvais temps

Le mauvais temps perturbe une série de chantiers ! C’est le cas sur le Ring de Bruxelles. En raison des conditions météorologiques défavorables, les travaux de renouvellement des revêtements, initialement prévus ce week-end, seront reportés d’une semaine. Pour rappel, ces travaux auraient nécessité la fermeture du ring du vendredi 4 août à 22 heures, au lundi 7 août à 4 heures La fermeture concernait le Ring en direction de Bruxelles, entre les échangeurs de Genappe et Groenendael.

Sauf nouveau caprice des conditions météorologiques, le chantier se déroulera donc le week-end des 12 et 13 août (mêmes heures que ci-dessus).

Pour rappel, la seconde phase de ce chantier était programmée du vendredi 11 août à 22 heures, au lundi 14 août à 4 heures Elle sera donc également postposée d’une semaine, sauf nouvelle surprise.

Lors de cette double fermeture, le trafic sur le ring sera interrompu entre les échangeurs Genappe et Groenendael le premier week-end, et entre les échangeurs Lillois/Braine-l'Alleud et Waterloo (drève Richelle) le deuxième week-end de chantier.

La Sofico devrait confirmer ce double report prochainement.