Ring de Bruxelles : chaussées dégagées à Wemmel

A 8h05, la Police fédérale nous informe que les deux accidents sont dégagés.



Actuellement (8h50), les files se résorbent peu à peu même si on note toujours des temps de parcours rallongés d'environ 30 minutes dans les deux sens de circulation : depuis Wezembeek-Oppem vers Grand-Bigard en circulation extérieure et depuis Anderlecht vers Zaventem en intérieure.



Ce jeudi matin vers 6h30, un accident s'est produit sur le ring de Bruxelles à hauteur de Wemmel (Borne kilométrique 44.5) en circulation extérieure.

Les voies de droite et de gauche étant fermées, les files se sont rapidement formées.



Un deuxième accident s'est également produit dans l'autre sens à hauteur de Jette (Borne kilométrique 45.0) causant également une circulation quasi à l'arrêt vers Zaventem.



Les axes menants au Ring de Bruxelles étaient également fortement ralentis :

- Sur 13 kilomètres depuis Affligem sur la E40 venant de Gand.

- Sur 6 kilomètres depuis Meise sur l'A12 venant d'Anvers.



