Dernière mise à jour : 09h05

Un accident entre un camion et une voiture s’est produit un peu plus tôt ce matin en circulation intérieure du Ring de Bruxelles, sur le Viaduc de Vilvorde. La chaussée est maintenant dégagée et les files se résorbent progressivement vers Zaventem.

