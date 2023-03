Ring de Bruxelles : ces chantiers qui causeront des bouchons en 2023 (carte interactive)

Hal : destruction et reconstruction du pont du Drasop

Un autre pont sera également détruit et reconstruit à Hal : celui du Drasop. Depuis août 2019, le pont est fermé à la circulation motorisée à la suite d’un accident de camion. Cet incident a gravement endommagé la structure de l’édifice et ne permet plus que le passage des piétons et cyclistes. Le pont sera entièrement remplacé par une nouvelle infrastructure qui accueillera les piétons et les usagers à deux ou quatre roues, avec une voie centrale destinée au trafic motorisé. Ces travaux d’envergure ne seront pas terminés avant l'été 2024.

Vilvorde : réparation du viaduc de Vilvorde

Dernier chantier mais non des moindres : celui de la rénovation du viaduc de Vilvorde. Cet impressionnant pont, long de 1,7 kilomètre et culminant à 35 mètres, s’offrira une seconde jeunesse. Des travaux qui seront bien nécessaires pour assurer la sécurité des automobilistes et des chauffeurs de camions. La première phase de cet imposant chantier aura lieu à partir d’août 2023.