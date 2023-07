Ring de Bruxelles : 10 kilomètres de bouchons et plus d'une heure perdue

Le trafic est à l'arrêt à deux endroits suite à deux accidents sur le ring de Bruxelles : on perd plus de deux heures en circulation extérieure depuis Machelen vers Grand-Bigard et près d'une heure en intérieure depuis Anderlecht.



Ce jeudi matin vers 6h30, un accident s'est produit sur le ring de Bruxelles à hauteur de Wemmel (Borne kilométrique 44.5) en circulation extérieure.



Les voies de droite et de gauche étant fermées, les files se sont rapidement formées.



Un deuxième accident s'est également produit dans l'autre sens à hauteur de Jette (Borne kilométrique 45.0) causant également une circulation quasi à l'arrêt vers Zaventem.



Les axes menants au Ring de Bruxelles sont également ralentis :

- Sur l'E40 venant de Gand depuis Affligem sur 13 kilomètres.

- Sur l'A12 venant d'Anvers peu avant Meise sur 6 kilomètres.



Le Vlaamsverkeerscentrum vient d'ailleurs de publier un itinéraire de déviation : prendre le Ring de Bruxelles en circulation Intérieure pour rejoindre Grand-Bigard que vous veniez de Machelen ou de Woluwe-Saint-Etienne.