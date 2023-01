Rina Sawayama en concert à l’Ancienne Belgique le 14 février !

Révélée en 2020 par ‘SAWAYAMA’, un premier album unanimement acclamé par la critique, Rina frappe les esprits grâce à un mélange d’influences musicales improbables (pop, r’n’b, nu metal et dance).

Porté par les titres imparables "XS" et "Comme des Garçons", ce premier essai est un coup de maître et termine logiquement sur les listes des meilleures réalisations de l'année, dont celles du New York Times (n°2), du Guardian (n°3) et de Rolling Stone (n°6).

En 2022, Rina Sawayama est de retour avec ‘Hold The Girl’. Ce disque ambitieux qui marie narration intime et mélodies catchy lui permet de décrocher cette année une nomination aux Brit Awards dans la catégorie "Best New Artist". La carrière prometteuse de Rina compte déjà des collaborations avec des artistes de renom tels que Lady Gaga, Charli XCX ("Beg For You") et Elton John.

Cette année, Rina portera son talent également sur le grand écran et donnera la réplique à Keanu Reeves dans "John Wick 4". Cette une artiste hors du commun qui sera à découvrir en live le 14 février à l’Ancienne Belgique. Les tickets sont disponibles via livenation.be.