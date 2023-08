Riley Keough s’exprime sur le drame autour de la succession d’Elvis Presley

Priscilla a soutenu que le document "n’était pas valide" et qu’il ne lui avait "jamais été remis" du vivant de Lisa Marie, comme l’exigeaient les termes du contrat de fiducie. Elle a également remis en question la validité de l’amendement parce que le nom de Priscilla était mal orthographié, qu’il n’avait pas été authentifié par un témoin ou un notaire et que "la signature de Lisa Marie ne correspondait pas à sa signature habituelle et coutumière".

Un accord trouvé et une famille réunie

En mai, Riley Keough et Priscilla ont annoncé qu’elles avaient réglé l’affaire, et les termes de l’accord ont été révélés un mois plus tard. Riley Keough deviendra l’unique administratrice des biens de Lisa Marie et versera à Priscilla 1 million de dollars, ainsi que 400.000 dollars de frais d’avocat.

Dans la nouvelle interview, elle a reconnu qu’elle était satisfaite de l’accord et a déclaré : "La clarté a été faite". Elle a ajouté : "Les relations avec grand-mère seront heureuses. Elles n’ont jamais été malheureuses non plus, mais il y a eu quelques bouleversements… Maintenant tout va redevenir comme avant".

Tout ce qu'elle souhaite, c'est aimer et protéger Graceland.

Riley Keough a ensuite évoqué un élément majeur de la tension, à savoir l’implication de Priscilla dans la construction de l’héritage d’Elvis et la transformation de Graceland en musée. "C’est très important pour elle. Il était l’amour de sa vie. Tout ce qui peut suggérer le contraire dans la presse me rend triste car, en fin de compte, tout ce qu’elle veut, c’est aimer et protéger Graceland, la famille Presley et l’héritage. C’est toute sa vie. C’est donc une grande responsabilité qu’elle a essayé d’assumer. Rien de tout cela n’a jamais vraiment fait partie de notre relation auparavant. Elle était juste ma grand-mère".

Elle a déclaré qu’elle s’attendait toujours à ce que Priscilla soit enterrée à Graceland, malgré quelques rumeurs et rapports épars qui suggèrent le contraire. "Je ne sais pas pourquoi elle ne serait pas enterrée à Graceland. Je ne comprends pas ce qui s’est passé dans les médias. Si elle le souhaite, bien sûr. Partager Graceland avec le monde entier était son idée depuis le début."