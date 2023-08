Riley Keough est l’unique héritière de la succession de sa mère Lisa Marie Presley et la nouvelle propriétaire de Graceland

Riley Keough, la petite-fille d’Elvis Presley, a été nommée aujourd’hui administratrice unique de la succession de sa défunte mère, Lisa Marie Presley.

La nomination a été approuvée lors d’une audience vendredi devant le juge de la Cour supérieure de Los Angeles, Lynn Healey Scaduto.

Priscilla Presley avait déposé une requête pour contester la validité du testament de sa défunte fille Lisa Marie en janvier. L’action en justice contestait un amendement de 2016 au testament de Lisa Marie qui excluait Priscilla en tant que fiduciaire de la succession. Les avocats de Priscilla Presley ont déclaré qu’elle n’avait pris connaissance de la "prétendue modification de 2016" qu’après la mort de Lisa Marie. Les avocats soutiennent également que l’amendement n’a jamais été remis à leur cliente du vivant de Lisa Marie.

L’amendement retire à Priscilla et à l’ancien directeur commercial de Lisa Marie, Barry Siegel, leur qualité de coadministrateurs et les remplace par les enfants aînés de Lisa Marie, Riley et Benjamin Keough. Ce dernier est décédé en 2020.

La star de la série Daisy Jones & the Six a déposé une requête de 73 pages le 12 juin pour soutenir sa candidature à la tête de ce que la famille a appelé le Promenade Trust. Keough avait déjà conclu un accord avec Priscilla Presley et Michael Lockwood, le tuteur de ses deux plus jeunes demi-frères et sœurs, les jumeaux Harper et Finley Lockwood, âgés de 14 ans. Lockwood était le quatrième mari de Lisa Marie avant leur divorce.

Riley Keough, 34 ans, de son vrai nom Danielle Riley Keough, présidera également les sous-fiducies de ses demi-sœurs. Priscilla Presley sera nommée conseillère spéciale et recevra une rémunération mensuelle pour son rôle. Elle sera également autorisée à être enterrée à Graceland, l’ancienne résidence d’Elvis Presley à Memphis (Tennessee), dont Riley Keough sera désormais propriétaire.

Lisa Marie Presley est décédée le 12 janvier à l’âge de 54 ans. Elle avait été hospitalisée après avoir subi un arrêt cardiaque dans sa résidence de Los Angeles. Le rapport d’autopsie a attribué son décès à des "adhérences (ou tissu cicatriciel) qui se sont développées après une chirurgie bariatrique il y a plusieurs années". Il s’agit d’une complication connue à long terme de ce type de chirurgie.