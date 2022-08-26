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Le 8/9

"Rika Zarai" : la chanson folklorique de Jean-Luc Fonck

" Rika Zarai " : la chanson folklorique de Jean-Luc Fonck

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il y a 12 minutesTemps de lecture5 min
Par Olivier Hartiel

L’herbe est toujours plus verte dans le jardin des voisins nous raconte Jean-Luc Fonck dans sa nouvelle composition dont lui seul tiens seul le secret. Une chanson qui ressemble un peu à Richard Anthony, quand j’entends siffler le train sauf qu’il n’y a pas de train et qui ne siffle pas sourit l’artiste international dans le 8/9.

Dans cette nouvelle et unique composition "Rika Zarai" Jean-Luc Fonck raconte l’histoire en jeux de mots d’un fan de Beatles qui s’est fait tatouer sur l’épaule "Mc Cartnez" et sur son gilet jaune "Lennon".

Une fois encore, le chroniqueur a réussi à placer les mots imposés du Kidivrai : amour, pensionné, tournesol, sycophantes (un délateur professionnel dans l’Athènes antique).

Les paroles de " Rika Zarai "

ON FAIT DU CAFE DANS LA MACHINE A CAFE

ET DES SYCOPHANTES DANS LA MACHINE A CAFTER

ON FAIT LA LESSIVE – DANS LA MACHINE A LAVER

QUAND IL PLEUT – TOUT EST MOUILLE – OUH YEAH

 

L’HERBE EST TOUJOURS PLUS VERTE DANS LE JARDIN DU VOISIN

SAUF SI ON N’A PAS DE VOISIN OU BIEN S’IL N’A PAS DE JARDIN

CHAQUE VOITURE EST A SA PLACE LES CAR WASH SONT BIEN GARDEES

TOUT EST BIEN RANGE… BIEN CALCULE – OUH YEAH

 

QUAND TU ME DEMANDES SI JE SUIS LA

ET QUE JE SUIS LA JE DIS : OUI

QUAND TU ME DEMANDES SI JE SUIS LA

ET QUE JE N’SUIS PAS LA JE DIS : RIEN

 

MON TONTON JEAN-PAUL QUI EST PENSIONNE

PLANTE DES TOURNESOLS DE LA CAVE AU GRENIER

TOUS LES APRES-MIDI IL VA AU CAFE

POUR PRENDRE L’APERO ET C’EST PAS DU PERRIER

 

LA PATRONNE DU BISTROT S’APPELLE NICOLE

MAIS JEAN-PAUL ET SES COPAINS L’APPELLENT PICOLE

PARCE QUE DU MATIN AU SOIR ELLE FAIT RIEN QUE PICOLER

PICOLE EST UN AMOUR MAIS ELLE EST TOUJOURS BOURREE

 

QUAND TU ME DEMANDES SI JE SUIS LA

ET QUE JE SUIS LA JE DIS : OUI

QUAND TU ME DEMANDES SI JE SUIS LA

ET QUE JE N’SUIS PAS LA JE DIS : RIEN

RIKA ZARAI

JE CONNAIS UN GRAND FAN – DES BEATLES

IL S’EST FAIT TATOUER SUR L’EPAULE – MC CARTNEY

ET SUR SON GILET JAUNE – LENNON

IL DOIT ENCORE FAIRE RINGO, SHEILA ET HARRISSON

 

QUAND JE VAIS ME COUCHER JE DIS A MON OREILLER

TOUT CE QUI S’EST PASSE PENDANT MA JOURNEE

IL ME RACONTE CE QU’IL A VU A LA TELE

ET JE M’ENDORS COMME UN BEBE

 

QUAND TU ME DEMANDES SI JE SUIS LA

ET QUE JE SUIS LA JE DIS : OUI

QUAND TU ME DEMANDES SI JE SUIS LA

ET QUE JE N’SUIS PAS LA JE DIS : RIEN

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