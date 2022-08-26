" Rika Zarai " : la chanson folklorique de Jean-Luc Fonck

ON FAIT DU CAFE DANS LA MACHINE A CAFE
ET DES SYCOPHANTES DANS LA MACHINE A CAFTER
ON FAIT LA LESSIVE – DANS LA MACHINE A LAVER
QUAND IL PLEUT – TOUT EST MOUILLE – OUH YEAH
L’HERBE EST TOUJOURS PLUS VERTE DANS LE JARDIN DU VOISIN
SAUF SI ON N’A PAS DE VOISIN OU BIEN S’IL N’A PAS DE JARDIN
CHAQUE VOITURE EST A SA PLACE LES CAR WASH SONT BIEN GARDEES
TOUT EST BIEN RANGE… BIEN CALCULE – OUH YEAH
QUAND TU ME DEMANDES SI JE SUIS LA
ET QUE JE SUIS LA JE DIS : OUI
QUAND TU ME DEMANDES SI JE SUIS LA
ET QUE JE N’SUIS PAS LA JE DIS : RIEN
MON TONTON JEAN-PAUL QUI EST PENSIONNE
PLANTE DES TOURNESOLS DE LA CAVE AU GRENIER
TOUS LES APRES-MIDI IL VA AU CAFE
POUR PRENDRE L’APERO ET C’EST PAS DU PERRIER
LA PATRONNE DU BISTROT S’APPELLE NICOLE
MAIS JEAN-PAUL ET SES COPAINS L’APPELLENT PICOLE
PARCE QUE DU MATIN AU SOIR ELLE FAIT RIEN QUE PICOLER
PICOLE EST UN AMOUR MAIS ELLE EST TOUJOURS BOURREE
QUAND TU ME DEMANDES SI JE SUIS LA
ET QUE JE SUIS LA JE DIS : OUI
QUAND TU ME DEMANDES SI JE SUIS LA
ET QUE JE N’SUIS PAS LA JE DIS : RIEN
…
RIKA ZARAI
…
JE CONNAIS UN GRAND FAN – DES BEATLES
IL S’EST FAIT TATOUER SUR L’EPAULE – MC CARTNEY
ET SUR SON GILET JAUNE – LENNON
IL DOIT ENCORE FAIRE RINGO, SHEILA ET HARRISSON
QUAND JE VAIS ME COUCHER JE DIS A MON OREILLER
TOUT CE QUI S’EST PASSE PENDANT MA JOURNEE
IL ME RACONTE CE QU’IL A VU A LA TELE
ET JE M’ENDORS COMME UN BEBE
QUAND TU ME DEMANDES SI JE SUIS LA
ET QUE JE SUIS LA JE DIS : OUI
QUAND TU ME DEMANDES SI JE SUIS LA
ET QUE JE N’SUIS PAS LA JE DIS : RIEN