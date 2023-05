Rik Verbrugghe : "Je ne me fais plus aucune illusion, je ne serai plus le dernier Belge à avoir porté le maillot rose"

"Je suis vraiment surpris qu'aucun autre belge, sur ces plus de 20 ans de temps, n'ait été chercher un maillot rose sur le Tour d'Italie" s'exclame Rik Verbrugghe. "Le fait qu'on me le rappelle souvent ou régulièrement, c'est que je détiens toujours le record de vitesse sur le prologue le plus rapide de l'histoire, sur un grand tour qui était proche des 60 kilomètres par heure."

"58,966 km/h", précise Samuel Grulois ! "Mais cette fois ci, est ce que vous êtes prêt à ne plus être, pour de bon, le dernier Belge a avoir porté le maillot rose de leader du Tour d'Italie ?"

"Je ne me fais plus aucune illusion" précise Rik Verbrugghe. "Je pense que cela peut déjà se passer sur le contre la montre, lors de la première étape. Parce que Remco fait quand même partie des grands favoris. Il est en grande forme et il l'a montré sur Liège-Bastogne-Liège où il a été impressionnant, n'ayant couru aucune course avant. Il était en préparation en altitude et il est venu à Liège et il gagne."