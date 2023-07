Rik Verbrugghe a bluffé pour maintenir Woods dans la course : "Si je lui dis qu’il est à 1’45, il va perdre toute motivation"

Le suspense a été intense dans le final de la 9e étape du Tour de France ce dimanche avec une victoire qui s’est jouée sur le fil. Michael Woods est revenu dans le dernier kilomètre sur Matteo Jorgenson, qui avait presque compté 2 minutes d’avance au début de l’ascension du Puy de Dôme et s’est imposé au sommet.

Un dénouement heureux pour le directeur sportif d’Israel-Premier Tech, Rik Verbrugghe. "On est venu pour gagner une étape et on sait que c’est quelque chose de difficile. Mais aujourd’hui on gagne sur le Puy de Dôme, Michael a fait quelque chose d’incroyable quand on voit d’où il revient. On y a toujours cru. Même quand il était à plus de 1’40 de Jorgenson. On savait que le final était à son avantage. On lui a dit de faire le chrono de sa vie. Il fait un grand numéro aujourd’hui, c’est impressionnant."

C’est une victoire qui s’est jouée avec les jambes mais aussi avec la tête. "On a bluffé dans la radio" concède Rik Verbrugghe. "Parce que si je lui dis qu’il est à 1’45 de l’homme de tête, il va perdre toute motivation. On lui a donc dit qu’il était en dessous de la minute et que c’était encore possible. Qu’il devait continuer à y croire. Je n’ai pas arrêté de le motiver dans la radio. Je pense que c’était la clé du succès."

Cela fait 35 ans que le Tour n’avait plus honoré le Puy de Dôme. Le Tour y est revenu mais a interdit le public dans les 4 derniers kilomètres, à cause de son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco et de la protection du milieu naturel. "C’est une super belle montée. Cela aurait pu être bien d’avoir du public mais c’est difficile à contrôler. Par contre, on ne pouvait pas suivre en voiture les échappés dans les 4 derniers kilomètres. Donc s’il avait eu un souci, on perdait la course. C’est quand même limite dans une situation pareille" explique Rik Verbrugghe. "C’est stressant car on ne sait jamais ce qu’il peut se passer. Un ennui mécanique et tout est foutu. Je pense la même chose pour les hommes du classement général. Il faudrait peut-être mettre des motos en place pour couvrir au maximum les coureurs."