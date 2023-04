Rik De Mil, le sauveur du FC Bruges, pense encore au titre : "J’y crois toujours et j’y ai toujours cru"

Au prix d’un solide 13 sur 18 (et d'un coup de pouce d'Ostende), De Mil a mené le FCB à une qualification presque inespérée. Il a surtout rendu confiance à une équipe qui semblait perdue et sans âme sous Parker. Les Blauw en Zwart ont aussi retrouvé de l’allant offensif. L’ancien coach des espoirs a aussi lancé des jeunes. Un bilan presque parfait pour Rik de Redder (le sauveur) comme le surnomme la presse flamande. Avec 8 points de retard et seulement 8 matches à disputer, le titre s’apparente à un lointain mirage, une mission impossible. "J’y crois toujours et j’y ai toujours cru", assure De Mil dans Extra-Time l’émission foot de la VRT.



Derrière ce discours positif, De Mil sait aussi qu’il joue son avenir. Son contrat d’intérimaire court jusqu’au terme de la saison. Et après ? Il dit préférer rester à Bruges comme assistant plutôt que de devenir T1 à Beveren par exemple.



En cas de titre, voire de deuxième place, la direction sera peut-être tentée de lui donner les clés. Elle ne veut en tout cas pas se précipiter ou prendre une décision hâtive.



Cela ne l’empêche pas d’étudier les possibilités. Les dirigeants brugeois voudront de toute manière travailler avec quelqu’un qui connaît le championnat. Deux noms circulent, deux entraîneurs sous contrat : Ronny Deila, qui a revigoré le Standard en quelques mois, et Karel Geraerts, brillant avec l’Union en Pro League et en Coupe d’Europe.