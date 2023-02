Rihanna pose avec sa famille pour British Vogue : découvrez les photos et l’interview

Publié ce mercredi 15 février, l'interview du British Vogue est accompagnée de magnifiques clichés pris par le célèbre couple photographes Inez & Vinoodh. Dans cet entretien, elle explique que son bébé a bouleversé sa vie et la manière dont elle voyait les choses. "Vous entrez à l’hôpital en couple et repartez en famille de trois personnes. C’est fou.", a-t-elle confié. "Et Oh, mon Dieu, les premiers jours sont fous. Tu ne dors pas. Pas du tout. Même si tu le souhaites. (...) C’était juste nous et notre bébé. On avait l’impression d’être des zombies la plupart du temps", raconte-t-elle. Le post-partum, la période qui a suivi l'accouchement, n'était pas facile. Elle a dû accepter son corps comme il était : "Après l’accouchement, qu’est-ce que tu veux faire ? Les semaines qui suivent, vous ne savez plus quoi mettre. Tout est trop petit ou trop grand".

Pour l'artiste et femme d'affaires de 34 ans, élever un enfant noir est "une des responsabilités les plus effrayantes que la vie peut vous donner", au vu de l'actualité aux USA. Cette pensée l'a amené à tout réévaluer. "Vous vous dites : que vais-je laisser à mes enfants? Est-ce vraiment la planète sur laquelle ils vont vivre? Vous commencez à penser différemment à tous ces sujets", explique Rihanna.