Rihanna maman : c'était la femme enceinte la plus stylée

Durant sa grossesse, Rihanna a arboré multiples tenues iconiques, laissant souvent apparaître son adorable baby bump. Ces derniers mois ont, plus que jamais, fait d’elle une véritable icône de la mode.

Rihanna est une pop star incontournable, une influenceuse redoutable et une nouvelle maman au top qui a été une véritable icône de la mode durant sa grossesse. C’est même difficile de croire qu’elle n’a pas toujours aimé être enceinte. En effet, bien qu’elle ait toujours veillé à shine bright like a diamond, celle qui a accouché le vendredi 13 mai a confié au magazine Elle que ce n’était pas toujours une partie de plaisir. "Il y a des jours avec et des jours sans. Surtout pendant le troisième trimestre, tu te réveilles et tu te dis ‘ah, je dois m’habiller ?" Et s’habiller, Riri sait le faire ! Elle ne s’est d’ailleurs jamais aussi bien sapée que pendant sa grossesse.