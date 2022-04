Rihanna, Kim K., Lizzo : ces célébrités engagées pour une mode plus inclusive

Que ce soit avec Savage X Fenty ou Fenty Beauty, Rihanna tente depuis plusieurs années de faire voler en éclats tous les diktats, injonctions et stéréotypes liés à la morphologie et à la couleur de peau. Un message fort, en totale adéquation avec les valeurs de la chanteuse barbadienne. Depuis l'annonce de sa grossesse, elle n'hésite d'ailleurs pas à s'exhiber dans des tenues toutes plus glamour et sexy les unes que les autres, tentant désormais de changer le regard porté sur les vêtements de maternité.

Une initiative qui séduit et qui a permis de montrer la voie à d'autres célébrités en quête d'une mode plus engagée.

Il y a près de trois ans, c'est Kim Kardashian qui s'est distinguée avec sa marque de shapewear au succès fulgurant, Skims, elle aussi destinée à toutes les morphologies. L'ex-star de téléréalité reconvertie en femme d'affaires a rapidement étendu sa gamme de vêtements sculptants aux sous-vêtements et aux vêtements d'intérieur avant d'adapter le concept aux maillots de bain. Une ligne lancée courant mars et dont les stocks frisent souvent l'épuisement.

Là encore, il s'agit non seulement de proposer des maillots de bain adaptés à toutes les femmes, avec des formes aussi diverses que variées, mais également de les décliner dans des tailles adaptées au plus grand nombre. Pas de raison, pour Kim K. que les femmes ne trouvent pas chaussure à leur pied raison d'une morphologie idéalisée par la société.