Rihanna, Harry Styles, Margot Robbie : les dix célébrités qui ont bousculé les codes de la mode en 2022.

On ne devrait sans doute pas le dire mais Grece Ghanem vient de souffler sa 57ème bougie. Et elle a décidé, elle aussi, de faire voler en éclats les injonctions liées à l'âge. Invisible, elle ne l'est certainement pas, osant toutes les tenues et les make-up qui lui font envie et prouvant que l'âge n'est qu'un chiffre. Icône de style pour toutes les femmes, elle est aujourd'hui suivie par près d'un million de personnes sur Instagram et ne passe jamais inaperçue en front row d'un défilé de mode. Elle ne fait pas partie de la liste du New York Times mais a bel et bien compté dans la mode cette année, contribuant à faire sortir les femmes de plus de 50 ans de l'invisibilité.