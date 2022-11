Rihanna feat. Johnny Depp : la collaboration qui déclenche un appel au boycott

Le 9 novembre, le défilé Savage X Fenty de Rihanna sera diffusé en streaming. Un invité surprise s’ajoute à la liste des célébrités appelées à défiler.

Depuis que le Victoria’s Secret Show n’est plus, c’est le Savage X Fenty de Rihanna qui est devenu LE défilé lingerie à regarder. Le mercredi 9 novembre, la 4e édition du show de celle qui vient de faire son come-back musical avec "Lift Me Up" sera diffusée en streaming.

Pour cette édition, Riri a fait appel à plusieurs célébrités dont Cara Delevingne, Irina Shayk, Joan Smalls, Rickey Thompson ou encore Taraji P. Henson pour défiler avec la nouvelle collection de sa marque de lingerie. Après les quelques noms dévoilés, on pouvait lire "and many more" (et bien d’autres encore). Mais on était loin d’imaginer que derrière ces mots se cachait le nom de Johnny Depp !

Dans des images qui ont fuité sur les réseaux sociaux, Johnny Depp foule le catwalk sur "So Fresh, So Clean" du groupe Outkast. Lesdites images ont suscité une vague d’indignation sur la Toile à tel point que plusieurs internautes appellent au boycott du show.

La raison pour laquelle le choix de Rihanna est désapprouvé est la suivante : bien que Johnny Depp ait gagné son procès face à Amber Heard, il a toutefois perdu une affaire de diffamation au Royaume-Uni suite à des allégations stipulant qu’il aurait été violent envers cette dernière. Depp avait poursuivi la société mère propriétaire du journal The Sun et le rédacteur en chef pour l’avoir qualifié de "batteur de femme" en 2018. Le juge Andrew Nicol avait statué contre Depp, affirmant que le média avait présenté des preuves substantielles. Le lien avec Rihanna ? En 2009, son ex-petit ami Chris Brown avait été arrêté pour avoir été violent envers elle. Il avait plaidé coupable et sa probation a pris fin en 2015. Pour les internautes, Rihanna, qui a autrefois été victime de Brown, s’allie ici avec un homme qui a pour victime Amber Heard.

D’autres fans ont noté que la participation de Depp semble être en opposition avec la marque Savage X Fenty, connue pour ses efforts de diversité et d’inclusion.