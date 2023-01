Rihanna est chantée par les démons selon un prêtre qui serait parti en enfer avant de revenir à la vie

Sur Tiktok, un prêtre américain a révélé être parti en enfer en 2016 avant de revenir à la vie. Lors de son "escapade" dans la maison de Satan, il a découvert un lien étrange entre la chanson "Umbrella" de Rihanna et les démons.

Gerald Johnson, un prêtre du Michigan, a expliqué sur TikTok avoir fait une crise cardiaque en 2016. Avant de revenir à la vie, l’homme d’Église qui pensait avoir tout fait pour entrer au paradis, a passé un terrible moment en enfer. "Mon esprit a quitté mon corps. Je pensais que j’allais vers le haut, parce que j’estimais avoir fait tant de bien dans cette vie et aidé tant de gens. Mais au lieu de monter, je suis descendu. Je suis allé littéralement au centre de la Terre. C’est là que se trouve l’Enfer.", a-t-il expliqué avant de préciser que le temple du Diable regorge de choses étranges qui le rendent émotif à chaque fois qu’il en parle. Il a ajouté qu’il ne souhaiterait pas cette expérience à son pire ennemi.

Mais Johnson a quand même développé ses propos et a affirmé avoir vu des démons chanter "Umbrella" de Rihanna et "Don’t Worry Be Happy" de Bobby McFerrin. Les chansons sont, d’après lui, utilisées pour torturer les gens.