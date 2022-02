Rihanna enceinte : les réactions les plus drôles suite aux photos

À moins de vivre reclus sur une île déserte dépourvue d’Internet, vous n’avez sûrement pas manqué la grande nouvelle de ce 31 janvier. La milliardaire et entrepreneuse beauté Rihanna attend son premier enfant avec le rappeur A$AP Rocky. Cette nouvelle a littéralement envahi les réseaux sociaux et les réactions des internautes sont hilarantes.

Depuis le mois de décembre, des rumeurs circulaient déjà sur une possible grossesse. En effet, suite à l’apparition de la chanteuse lors de la cérémonie célébrant la nouvelle République de la Barbade, les tabloïds et les fans avaient repéré un petit ventre.

En couple depuis le début de l’année 2020 avec A$AP Rocky, les deux amis de longue date devenus amants ont annoncé la nouvelle lors d’une fausse paparazzade. Sur les clichés, on voit le beau couple se balader dans les rues de New York. Et Riri laisse apparaître, sous un long manteau rose déboutonné, un ventre arrondi.

Comme tout buzz sur la toile, les internautes se sont emparés de cet actualité pour la détourner en mème.