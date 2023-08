Rihanna, enceinte de son 2e enfant, pose en lingerie pour la collection de maternité de sa marque

Après plusieurs années d'absence, Rihanna a fait son grand retour sur scène le 13 février en interprétant ses titres les plus célèbres durant la mi-temps du Super Bowl. La star barbadienne a profité de ce moment pour annoncer qu'elle était enceinte de son 2e enfant.

Si la musique n'est pas sa priorité du moment, ne venez pas croire pour autant que Riri se tourne les pouces ! Elle vient tout juste d'annoncer sa nouvelle gamme de lingerie de maternité de sa marque Savage x Fenty, sur les différents réseaux sociaux de la marque, en posant avec son fils sur plusieurs photos.

"Ce ne sont pas les mêmes soutiens-gorges de maternité de ta maman… Conçus par @badgalriri et approuvés par le bébé RZA", peut-on lire en légende des publications. Ou encore : "Pas @badgalriri qui nous donne envie d'avoir un bébé".

De ce qu'on en déduit, ces brassières permettraient aux mères d'allaiter plus facilement. Sur le site, les nouveaux modèles sont déjà affichés. On retrouve trois formes de soutien-gorge : "Savage Not Sorry Lace Maternity Bralette", "Savage x Cotton Maternity Bralette" et "Floral Lace Maternity Bralette", déclinés dans les tons de lilas, mauve, noir et gris. Les prix vont de 30 à 55 euros mais ils sont actuellement en solde à 70% aux prix de 15,89 et 18,89 euros.