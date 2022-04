Rihanna en cover de Vogue : ces autres couvertures de stars enceintes devenues iconiques

A peine dévoilée, la couverture du mois de mai du Vogue US est déjà mythique : on y voit une Rihanna flamboyante, moulée dans une combinaison orange en dentelle sublimant ses rondeurs de fin de grossesse. Pour ce shooting un décor magistral : le Ritz à Paris. D’autres photos à découvrir dans le célèbre magazine montrent la chanteuse dans un bain, une robe moulante ou un manteau laissé ouvert. Dans tous les cas, le ventre bien arrondi de la future maman est exposé ou souligné. Un choix revendiqué par Rihanna : "Mon corps fait des choses incroyables en ce moment, et je ne vais pas en avoir honte."

Afficher fièrement ce corps métamorphosé est aussi l’occasion de réinventer les codes vestimentaires chez les femmes enceintes. L’artiste, également femme d’affaires (et milliardaire), s’autorise toutes les excentricités en matière de mode, loin des traditionnels vêtements de grossesse : "C’est trop amusant de s’habiller. Je ne vais pas m’en priver parce que mon corps change." Elle ajoute : "J’espère que nous avons pu redéfinir ce qui est considéré comme "décent" pour les femmes enceintes".

On doit cette séance photo à la célèbre Annie Leibovitz. Avant Rihanna, d'autres stars ont posé enceintes en couverture de magazines.