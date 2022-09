Rihanna : de retour sur scène pour la finale du Super Bowl 2023

La super star Rihanna a été choisie pour animer la mi-temps du Super Bowl le 12 février 2023.

Même si beaucoup de fans n’y ont pas cru, la célèbre chanteuse, actrice et maman depuis quelque temps, a bel et bien confirmé la nouvelle en postant une photo sur ses réseaux. On peut y voir sa main tenir un ballon de foot américain. La nouvelle a très vite été confirmée sur le compte officiel de la NFL.

Cette nouvelle en réjouit plus d’un. Cela fait maintenant 6 ans que Rihanna a mis sa carrière musicale en pause, pour se concentrer sur sa marque de cosmétiques Fenty Beauty et sur celle de sa lingerie, Savage X Fenty.

La businesswoman succèdera aux plus grands : U2, Michael Jackson, Snoop Dogg, Eminem, Madona, Janette Jackson et bien d’autres. Ce que l’on sait déjà, c’est que Rihanna interprétera tous ses plus grands tubes.