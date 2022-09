Rihanna de retour pour le Super Bowl : quels talents de The Voice Belgique ont repris ses célèbres titres ?

Lors de la saison 10 de The Voice, c’est la jeune Anaë qui avait la lourde tâche d’ouvrir les lives de cette édition anniversaire. Face aux quatre coachs et a Vitaa, coach d’honneur, la membre de l’équipe de Black M avait livré une performance incroyable sur "Man Down" de Rihanna. Une chanson sortie en 2011 et extraite de l’album "Loud" et qui a rencontré un franc succès en francophonie.