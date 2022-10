Rihanna de retour avec "Lift Me Up" pour la BO de "Black Panther" : un hommage à Chadwick Boseman

"THE QUEEN IS BACK !" se réjouissent les fans de Rihanna qui, aujourd’hui, fait son grand come-back avec le single "Lift Me UP", un hommage à Chadwick Boseman sur la B.O de "Black Panther : Wakanda Forever" qui sortira le 11 novembre.

Après six ans d’absence, Rihanna est bel et bien de retour dans la musique. Sa performance lors de la mi-temps du Super Bowl le 12 février 2023 est fortement attendue mais son single pour la B.O de "Black Panther : Wakanda Forever" l’était également.

Ce matin, les fans de Riri ont reçu une notification de leur plateforme de streaming fétiche leur annonçant que "Lift Me Up", nouveau titre de leur idole, était disponible. Et quel titre ! Une ballade à la guitare et au violon qui rend hommage à Chadwick Boseman, le roi T’Challa dans le film Marvel, décédé en août 2020 des suites d’un cancer du côlon.

Comme le souligne Le Parisien, c’est la chanteuse et musicienne nigériane Tems qui a composé "Lift Me Up" avec Ryan Coogler, Rihanna et Ludwig Görasson dont on retrouve déjà le nom sur la B.O de Black Panther 1.

"Après avoir parlé avec Ryan Coogler et entendu sa direction pour le film et la chanson, je voulais écrire quelque chose qui dépeint une étreinte chaleureuse à toutes les personnes que j’ai perdues dans ma vie. J’ai essayé d’imaginer ce que ça ferait si je pouvais chanter pour elles maintenant et exprimer à quel point elles me manquent. Rihanna a été une source d’inspiration pour moi, donc l’entendre transmettre cette chanson est un grand honneur.", a déclaré Tems grâce à qui les paroles "Lift me up / Hold me down / Keep me close / Safe and sound", (" Relève-moi / Retiens-moi / Garde-moi près de toi / Saine et Sauve" bercent déjà nos cœurs.