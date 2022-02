Rihanna casse les codes en lançant sa ligne de lingerie pour homme

Alors que nous sommes encore submergés par les réactions plus drôles suite à l’annonce de la grossesse de Rihanna, la chanteuse fait parler d’elle avec sa nouvelle collection inclusive de sous-vêtements pour homme.

La femme d’affaires propose une collection pour la Saint-Valentin très audacieuse et séduisante, nommée Glossy Flossy. La collection se compose entre autres de boxers en satin, de pièces de couleur rouge, de crop tops moulants, de slips en soie… À travers cette nouvelle ligne de lingerie, Rihanna brise de nombreux stéréotypes, notamment celui des hommes "virils" qui n’aiment pas porter de la lingerie sexy.

Avec sa marque Savage x Fenty, on retrouve le côté anticonformiste et inclusif de Rihanna. Elle promeut le body positive (l’acceptation de soi en français) avec des tailles qui vont jusqu’au XXXL et maintenant, de la lingerie pour tous. " Je veux travailler avec des hommes de toutes les tailles et de toutes les couleurs. En matière d’inclusion, l’accent est encore trop peu mis sur les hommes. Ils ont besoin de se sentir représentés aussi " a-t-elle déclaré, il y a quelques années, lors d’une interview.