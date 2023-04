Rihanna au cinéma : c’est la nouvelle Schtroumpfette

Lors du CinemaCon, Rihanna a annoncé qu’elle prêtera sa voix à la Schtroumpfette.

Il s’agira du 4e film des Schtroumpfs. Prévu pour 2025, le film d’animation qui contiendra aussi des prises de vues réelles, comme le souligne Radio-Canada, sera produit par Paramount Animation. Dans l’équipe de production, on retrouve une personnalité mondialement connue : Rihanna.

Eh oui, en plus d’enregistrer des chansons originales pour le film inspiré de la BD de Peyo et de prêter sa voix à la Schtroumpfette comme elle l’a annoncé le jeudi 27 avril lors du CinemaCon de Los Angeles, l’interprète de "Lift Me Up" est également productrice. Habillée en bleu, elle annonçait le thème.