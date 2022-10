Rien que pour vos yeux…

Ce samedi 29 octobre 2022, les invité.e.s de Fabienne Vande Meerssche (@fvandemeerssche) dans LES ECLAIREURS sont Marie-José Tassignon, cheffe émérite du service d’ophtalmologie de l’Hôpital Universitaire d’Anvers (UZA), Professeure émérite à l’Université d’Anvers, et Présidente du FRO (Fonds pour la recherche en Ophtalmologie), & François Willermain, chef du service Ophtalmologie du CHU St-Pierre, chargé de cours à l’ULB et responsable du Groupe de Recherche en Ophtalmologie à l’Institut de Recherche Interdisciplinaire en Biologie Humaine et Moléculaire- ULB (IRIBHM).

DIFFUSION : samedi 29 octobre 2022 à 17h08 & dimanche 30 octobre 2022 à 23h08.