Rien de concret à la sortie du kern énergie : avez-vous encore un peu de patience ?

Philippe, un auditeur de Coxyde, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Quand j’entends les gens qui se plaignent, je ne comprends pas. Je vis seul dans un petit appartement bien isolé et je ne vois aucune modification dans mes factures. J’ai gardé le système de prépaiement et chaque mois, je mets 50 € de gaz et 50 € d’électricité. Je ne comprends pas comment les gens passent de 50 à 300 €/mois. On fait attention au chauffage, on utilise moins ou pas du tout le lave-vaisselle, etc. Les gens qui se plaignent de leur facture se plaisent dans le confort et gèrent mal l’énergie."