Rien à foutre : ma vie en l'air

L’Agenda Ciné : Qu’est-ce qui vous a inspiré l’histoire de Rien à Foutre ?

Emmanuel Marre : Sur un vol de Ryan Air, je me suis retrouvé sur un siège de la première rangée, face à une hôtesse qui semblait vivre le pire moment de sa vie. On pouvait sentir toute l’intensité de ce qu’elle vivait intérieurement, sans en connaître bien évidemment le détail. C’était d’autant plus fort qu’elle était en uniforme, vêtement censé créer une prestance, une assurance. Là au contraire, il renforçait la sensation de détresse. Et ce qui est fou, c’est que quand la sonnerie du début de service a retenti, elle a balayé toutes ses émotions en affichant un sourire professionnel.

Le point de départ du film était d’essayer d’inventer l’histoire de cette personne que l’on ne connaîtra jamais et de se demander quel pouvaient être ses nuits, ses jours, ce qu’elle laissait au sol, qui elle laissait au sol, vers où elle allait…

Julie Lecoustre : … et comment capter les brèches, les fêlures dans un quotidien qui ne laisse pas de place aux émotions, qui ne laisse pas de place à la révélation de ces émotions quand, comme hôtesse, on est toujours en représentation.

Emmanuel Marre : La place qu’ont nos émotions, le contact que l’on a avec l’émotion du visage est aujourd’hui une question politique. Nous sommes de plus en plus dans la dématérialisation, le sans contact ; pour ne nombreux services, on ne voit désormais plus personne. Le fait de montrer ce visage-là, celui de Cassandre, d’être là comme un sismographe qui essaierait d’enregistrer l’activité tectonique est pour nous essentiel. Et cela d’autant plus que nous sommes dans une société des émojis. L’ambiguïté même de l’émotion d’un visage est un enjeu radical : est-ce que l’on va en avoir encore ou pas ?

Julie Lecoustre : Souvent, en fiction, on se retrouve avec ces motifs de personnage ayant des objectifs extrêmement précis, exprimés, où à la fin il faudra avoir résolu, cicatrisé, appris. On se dit qu’à l’échelle d’une vie, si on y arrive… et bien chapeau !!

Finalement avec ce film ce que l’on voulait aussi essayer d’enregistrer, c’est un tout petit déplacement intérieur, un déplacement intérieur à l’échelle d’être humain.

Quelques mots sur le titre du film

Julie Lecoustre : Ce titre pose une question : si on juxtapose des " rien à foutre " individuels, on s’expose au risque de créer une société qui n’en aura rien à foutre, en boomerang des individus. Malgré tout, en miroir de ça, tous ces grains de sable d’humanité qui se glissent dans les rouages sont aussi importants. Car s’ils n’existaient pas, on court à notre perte !