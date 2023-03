Riemst : trois suspects jugés pour violences à l’égard de policiers pendant le carnaval

Trois suspects ont été cités à comparaître directement, le mois prochain, devant le tribunal correctionnel de Tongres, dans un dossier de coups et blessures volontaires à l’encontre de trois agents de la zone de police de Bilzen-Hoeselt-Riemst (Limbourg), a indiqué lundi le magistrat de presse du parquet du Limbourg.

Les faits se sont passés dans la nuit de samedi à dimanche, pendant les festivités du carnaval à Riemst. Appelés en raison d’une rixe entre deux groupes de participants, vers 4h00 du matin, plusieurs policiers sont intervenus pour les séparer, mais certains adversaires se sont retournés contre eux. Les policiers ont alors reçu des coups de poing et certains d’entre eux ont encore été roués de coups alors qu’ils étaient à terre. Au final, trois policiers ont été mis en incapacité de travail. Dans le tumulte, la police est tout de même parvenue à arrêter trois suspects, âgés de 23 à 32 ans. C’est la police de la zone voisine (Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal, Houthalen-Helchteren, Bree, Bocholt, Kinrooi) qui a été chargée de l’enquête pour coups et blessures volontaires envers des agents en fonction et rébellion.