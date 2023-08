Riemer : "Si on veut jouer du football champagne, on a besoin de régularité"

Anderlecht reçoit Westerlo ce dimanche pour la 4e journée de Pro League. Après deux succès face à l’Antwerp et Saint-Trond, les Mauves espèrent enchaîner avec une troisième victoire de rang. Comme avant chaque rencontre, Brian Riemer a répondu aux questions lors de la traditionnelle conférence de presse, où Mats Rits, la nouvelle recrue bruxelloise, était présent à ses côtés.

Le coach danois est d’ailleurs revenu sur l’arrivée du désormais ancien brugeois : "Nous avons beaucoup travaillé et j’avais dit au début du mercato qu’il faut parfois attendre un peu pour que les possibilités se présentent. Ce qu’on voulait faire, c’était amener de l’expérience à l’équipe, un joueur avec du caractère. On cherchait quelqu’un qui pouvait amener de la maturité et en même temps un joueur qui rentre bien dans le système dans lequel nous voulons jouer. Avec Mats, nous avons plus ou moins trouvé le profil parfait pour ce que nous voulons faire. C’est un joueur capable de contrôler le jeu plus bas sur le terrain mais qui peut aussi s’infiltrer. Il rend les autres meilleurs et crée des liens".

Si le club bruxellois était à la recherche d’un milieu de terrain depuis un moment, la situation ne s’est débloquée que récemment pour Rits, et le simple rêve a pu se transformer en un transfert cette semaine : "C’est un joueur assez connu en Belgique. Au début, on voit un joueur clé du Club Bruges, qui a gagné des titres et joué la Ligue des Champions et on ne pense pas pouvoir le transférer. Parfois, il faut attendre que l’opportunité se présente. Il était définitivement en haut de notre liste".

S’il sera sur la pelouse dimanche ? Peut-être, mais Brian Riemer est surtout revenu sur le fait que Mats Rits était fit et en pleine forme, ce qui n’a pas toujours été le cas pour les nouveaux arrivants.

Le plus important pour Riemer désormais c’est de trouver la bonne alchimie et de la continuité dans le onze aligné : "C’est très important et on sait tous que si on veut jouer du football champagne, on a besoin de régularité. Il y a besoin de bonnes relations, de bons liens. Et ça prend parfois du temps. Mais il faut de la constance, pas seulement dans le onze de base, mais aussi dans l’équipe. C’est la prochaine étape de notre évolution en tant qu’équipe. On doit trouver la stabilité et les connexions entre les joueurs".

Autre arrivée récente, celle d’Alexis Flips. L’ancien joueur de Reims ne s’était entraîné qu’une fois avant Saint-Trond mais est désormais prêt à jouer après avoir participé à la semaine complète d’entraînement et pourra donc entrer en ligne de compte pour le match face à Westerlo : "C’est un joueur très intelligent qui sait faire la dernière passe, mais il sait aussi rendre ses équipiers meilleurs. C’était une addition à l’équipe que nous cherchions vraiment".

Si les arrivées se sont multipliées, le mercato n’est sans doute pas encore bouclé du côté d’Anderlecht : "On voit encore de la place pour s’améliorer donc on est toujours actif sur le mercato. On voit encore des endroits où on peut s’améliorer et j’ai un bon feeling que les possibilités soient encore présente pendant ce mercato".

Ludwig Augustinsson est également arrivé cette semaine. Mais l’international suédois ne sera sans doute pas prêt directement. Il a fait la préparation avec Séville mais n’a pas eu de temps de jeu et est en manque de rythme. Il y aura un amical lundi pour donner du temps de jeu à ceux qui n’en ont pas.

Enfin, Dreyer sera absent pour la réception de Westerlo, mais Brian Riemer a expliqué avoir de nombreuses solutions pour remplacer son ailier : "On peut utiliser nos latéraux pour jouer plus haut. Parfois on joue à trois derrière, parfois à deux, donc il y a des possibilités. Flips est arrivé aussi, Francis (Amuzu) peut aussi jouer de l’autre côté. Justin (Lonwijk) est aussi une option, mais il est incertain. Je pense que nous avons plusieurs options. Nous aurons une équipe compétitive dimanche".

Anderlecht recevra Westerlo ce dimanche sur le coup de 13h30.