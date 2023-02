Riemer positif malgré la défaite : "On a eu des possibilités pour gagner. Il reste 90 minutes pour le faire"

Anderlecht s’est incliné 1-0 face à Ludogorets ce jeudi lors des barrages de Conference League. L’équipe de Brian Riemer pourra s’en vouloir. Mais le T1 retient du positif de cette rencontre.

"On n’a pas été assez agressif qu’on le voulait au début de rencontre", explique Brian Riemer à l’issue de la défaite d’Anderlecht lors du barrage de Conference League face à Ludogorets.

"Ce n’était pas parfait, mais après ça, on a mis de la pression et on a eu des possibilités pour gagner le match ou faire un partage. On a fait un bon boulot."

Au-delà du résultat, le T1 mauve continue d’y croire pour la manche retour de jeudi prochain : "On ne venait pas pour perdre, mais parfois en foot, je pense que le plus important, c’est de voir la performance et de voir ce qui a été. Pour moi, notre pressing a été bon, on a dominé et on s’est créé pas mal d’occasions. On est toujours dans le match, il reste 90 minutes à jouer et j’espère qu’on pourra le faire. Mais on devra faire attention aux contres."

Avant jeudi prochain, Anderlecht doit déjà rejouer ce dimanche en Pro League face à Courtrai pour la 26e journée. Si les Mauves vont avoir peu de temps de récupération, cela ne fait pas peur à Riemer : "C’est positif, car on a fait une bonne performance ici en dominant le match comme on l’a fait contre à Saint-Trond le week-end passé. Et pour ce dimanche, on a un noyau avec des possibilités."