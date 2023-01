"Riemer est un peu le pompier du club. Il y a le feu à tous les étages à Anderlecht"

Dans son interview d'après-match, Brian Riemer, le coach d'Anderlecht, a parlé d'un match équilibré. Pour notre journaliste, Pascal Scimè, "si on décortique l'interview, c'est la même que la semaine dernière. Autant la semaine passée, on pouvait le comprendre quand ils étaient à 10 contre 11. Mais, aujourd'hui, c'est la méthode Coué, tu ne peux pas te satisfaire de ça."

Il poursuit, "je pense que c'est un peu le pompier du club. Car il y a le feu à tous les étages à Anderlecht. Il y a pire que sur le terrain en ce moment, c'est au niveau des bureaux. On ne sait plus qui dirige le club et ça manque d'un patron visionnaire. Le Sporting a besoin d'aller vers l'avant et non de faire un pas en arrière." Il ajoute, "j'aurais aimé qu'il dise qu'il aurait voulu voir plus mais que ce n'était pas possible, qu'ils doivent continuer à travailler. Il a raison au niveau de la mentalité, ils n'ont pas lâché."

Et de finir : "il fait de la communication, il veut se protéger et protéger son groupe. Mais comme le dit Wouter Vandenhaute, c'est un entraîneur moderne, il s'aide des statistiques. Quand tu regardes celles du match, tu ne peux pas dire à la Belgique entière que le match était équilibré."

Du côté de notre consultant Joachim Mununga, Brian Riemer est obligé de faire de la communication. "Il doit faire semblant d'éteindre le feu. Il vient d'arriver et cela prend du temps pour mettre en place les idées. Il parle d'équitable car il y a un partage du score mais il joue sur les mots en disant ça." Il termine, "il doit calmer tout le monde et le plus facile est de parler de la mentalité qui fonctionne, ils ont été solidaires. Il doit faire de la communication mais celle-ci ne peut pas flouter la réalité de ce qui se passe sur le terrain."