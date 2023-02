Riemer content de ses attaquants : "Raman et Slimani, avoir ce panel de qualités à disposition pour un coach est exceptionnel"

Anderlecht s’est montré patient ce dimanche pour disposer de Saint-Trond, dans le cadre de la 25e journée de Pro League (3-1). Les Mauves ont fait sauter le bouchon canari en deuxième période, via Raman (66') avant que Slimani (81') et Dreyer (83') ne donnent de l’air aux Bruxellois.

"Ce n’est pas facile d’ouvrir le score" explique le coach d’Anderlecht Brian Riemer au micro de la Pro League. "On le voit partout en Europe : quand une équipe défend à 11, cela prend du temps. On a montré qu’on sait être patient et qu’on sait rester focalisé sur notre plan. C’est le message que j’ai passé à la mi-temps : concentrez-vous sur ce que vous avez à faire. Et finalement on a vu que cela est arrivé."

Pour le Danois, c’est avant tout une prestation d’ensemble, une victoire collective. "Je ne veux pas souligner le match d’un joueur" ajoute le T1 mauve. "Je suis très heureux de la performance d’équipe aujourd’hui. Je pense que lorsqu’on regarde après le match, ce sont 11 joueurs qui ont bien joué. Ils ont fait du bon travail. On a mis un bon pressing, on a gardé la balle ensemble. C’était du bon travail."

Le Danois met en évidence le style de buts marqués. Le premier, des pieds de Benito Raman, vient d’un long ballon profondeur. Le deuxième d’un centre dans le petit rectangle vers Islam Slimani. "On voit que Benito fait des bonnes courses dans le dos. On voit qu’Islam est une bête dans le rectangle. On voit deux aspects différents du rôle d’attaquant. Avoir ce panel de qualités à disposition pour un coach est exceptionnel" termine Brian Riemer.