Riemer après la victoire d’Anderlecht face au Cercle : "Ce qui me rend le plus fier c’est la manière dont on a joué"

Brian Riemer, le coach des Mauves, était aux anges ce dimanche soir, après la victoire du Sporting d’Anderlecht face au Cercle de Bruges (2-0).

L’entraîneur danois était particulièrement fier de la manière dont son équipe a joué face au Cercle : "J’ai un sentiment incroyable. On a joué un super match ce soir. Je pense qu’on mérite cette victoire. On aurait pu marquer plus que deux buts. Je vous avoue que le stress montait sur le banc de touche, parce qu’on dominait sans réussir à marquer ce deuxième but. Et quand c’est comme cela, on est jamais à l’abri d’une mauvaise surprise. Au-delà de cette victoire méritée, ce qui me rend le plus fier c’est la manière dont on a joué. On a joué un beau football et on termine la soirée par une victoire. Cela me rend très heureux", a confié le coach mauve.

L’occasion pour Brian Riemer de revenir sur le décalage entre les prestations, et les résultats de son équipe : "J’ai de super joueurs. Je pense que mes joueurs auraient mérité de gagner beaucoup plus de points, depuis que je suis arrivé à la tête du Sporting. Cette victoire s’explique simplement par le talent de mes joueurs. Je leur ai dit allez-y, montrez qui vous êtes, jouez sans peur parce que le football doit être un amusement, et je pense qu’ils l’ont bien compris ce soir".

La suite pour le Sporting d’Anderlecht c’est le 1/8 de finale retour de la Conference League, ce jeudi à Villarreal. Les Mauves avaient partagé l’enjeu, 1-1, au Parc Astrid : "C’est génial de voir ce qui nous attend. Je me réjouis d’aller jouer en Espagne, où il fera 26 degrés jeudi", a déclaré Brian Riemer au micro de la Pro League.

Et il fera sans doute encore plus chaud dans le stade de Villarreal. Après ce périple en Espagne, Anderlecht ira à Louvain, samedi soir, avec comme objectif d’intégrer le plus rapidement possible le top 8, synonyme de playoffs 2. Actuellement le Sporting est à un point du Cercle de Bruges, 8e au classement de la Pro League.