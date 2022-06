Rides : quels ingrédients privilégier dans ses cosmétiques ?

Sur le marché des cosmétiques, il existe des tas de crèmes anti-âge, anti-rides et anti-relâchement qui promettent monts et merveilles. Mais quels sont les ingrédients qui agissent efficacement contre les rides ?

L’acide hyaluronique

C’est l’ingrédient hydratant le plus utilisé dans les cosmétiques. Il s’agit d’un sucre naturellement présent dans la peau qui permet de retenir l’eau présente dans les cellules du derme et de rendre la peau élastique et ferme. Il existe à bas poids moléculaire (il pénètre en profondeur les tissus et stimule la production naturelle d’acide hyaluronique) et à haut poids moléculaire (il hydrate en surface, comble les rides et empêche l’eau de s’évaporer).

Le niacinamide

Il s’agit d’une forme de vitamine B3 qui aide à lutter contre les dommages causés par les radicaux libres. Il renforce également la barrière cutanée, booste la production de collagène, et atténue les taches brunes.

L’acide glycolique

C’est un acide de fruit qui élimine les cellules mortes et exfolie la surface de la peau. Il permet d’accélérer le renouvellement cellulaire et d’améliorer l’apparence générale de la peau en la rendant plus lisse et plus lumineuse.