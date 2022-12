Rides, imperfections, fermeté : le skincare au sommet des tendances beauté 2022.

Les rides, les imperfections, et le relâchement cutané semblent tout particulièrement au cœur des préoccupations des consommateurs dans le monde et ce, indépendamment de leur âge. D’après le tout premier Beauty Trends Report de la plateforme beauté LookFantastic*, l’acide salicylique est l’ingrédient beauté le plus populaire de l’année 2022.

L’acide salicylique pénètre profondément dans les pores pour les dégager, les déboucher et réduire la sécrétion de sébum.

"Cela fait de lui un excellent produit pour les peaux grasses ou à tendance acnéique", explique Aruj Javid, pharmacienne pour le site de cosmétiques. L’ingrédient est à l’origine de 60.500 recherches par mois en moyenne, et son hashtag fait l’objet de pas moins de 370 millions de vues sur TikTok.

Et lorsqu’ils ne sont pas en quête d’un teint zéro défaut, les consommateurs se tournent vers des ingrédients anti-âge en tous genres. L’objectif est de camoufler les rides, ridules, et cernes mais aussi de lutter contre le relâchement de la peau. Le collagène, nécessaire pour une peau ferme et rebondie, se place en deuxième position des ingrédients les plus plébiscités, avec là encore plus de 60.000 recherches mensuelles en moyenne et près de 2 milliards de vues sur le réseau social chinois.

Suivent le rétinol (49.500 recherches, 2,4 milliards de vues), très prisé pour sa capacité à réduire les ridules et exfolier la peau, l’acide hyaluronique (49.500 recherches, 760 millions de vues), également plébiscité comme anti-rides, et la vitamine C (49.500 recherches, 2 milliards de vues), l’allié des peaux à tendance acnéiques et ternes.