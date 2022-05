RideLondon Classique : Lorena Wiebes remporte au sprint la 1ère étape, Lotte Kopecky 4e

Lorena Wiebes (Team DSM) a inscrit la 1re étape de la RideLondon Classique cycliste (WorldTour) vendredi à son palmarès. La Néerlandaise s’est imposée au sprint à l’issue des 136,5 km tracés autour de Maldon d’où était partie la course et où était jugée l’arrivée. La championne du monde l’Italienne Elisa Balsamo a pris la deuxième place, la Danoise Emma Noorsgaard (Movistar) la troisième et Lotte Kopecky (SD Worx) la quatrième.

La Britannique Anna Henderson (Jumbo-Visma) a placé une attaque juste après le premier sprint intermédiaire remporté par Lorena Wiebes devant Lotte Kopecky. Il restait 38 km jusqu’à l’arrivée. Elle s’est forgée rapidement 1 : 30 d’avance. La championne de Grande-Bretagne de contre-la-montre résista au retour du peloton, remportant le second sprint intermédiaire et ses 3 secondes de bonification, jusque dans le dernier kilomètre avant d’être débordée et de laisser la victoire aux sprinteuses.

Samedi, la 2e étape reliera Chelmsford à Epping (141,7 km). La course s’achève dimanche avec la 3e étape longue de 85,3 km dans les rues de Londres.