RideLondon Classique : fractures au poignet et à la mâchoire pour Elisa Balsamo, qui devra subir une opération

L'Italienne Elisa Balsamo souffre de fractures au poignet et à la mâchoire après sa chute lors de la première étape de la RideLondon Classique ce vendredi. Son équipe, Trek-Segafredo, l'a annoncé en soirée. La Championne du Monde 2021 devra subir une opération.

Elisa Balsamo, 25 ans, a chuté à deux reprises en début d'étape et a abandonné. Dans un premier temps, son équipe s'était montrée rassurante, mais les examens effectués à l'hôpital ont révélé les fractures "au scaphoïde gauche et aux mandibules gauche et droite". Elle sera opérée vendredi soir ou samedi.

Championne du Monde à Louvain en 2021, Elisa Balsamo a remporté Gand-Wevelgem et le titre national italien sur route en 2022. Cette saison, elle s'est adjugé deux étapes du Tour de Valence.

Plus tôt dans la journée, la Néerlandaise Charlotte Kool (DSM) avait remporté la première étape de cette RideLondon Classique.