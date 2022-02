« Ride694 », le premier snowboard 100% belge

C’est l’histoire d’une rencontre entre deux passionnées. D’un côté, Pierre Gérondal, artiste ébéniste fou de glisse. De l’autre, Seppe Smits, deux fois champion du monde de slopestyle, une des disciplines freestyle du snowboard.

Un Bruxellois exilé dans les Fagnes et un Flamand globetrotter. Leur point commun, l’amour de la montagne. L’un fabrique des skis artisanaux dans son atelier de Malmedy, l’autre représente la Belgique au plus haut niveau mondial du snow (2 participations aux JO notamment).

Leur kif, c’est la glisse, les grands espaces, la poudreuse et les runs endiablés entre potes.

Avant cette rencontre Pierre Gérondal n’avait jamais fabriqué de snowboard. " Mon travail initial, c’est le composite " explique t’il de sa voix forte et puissante. " Mais depuis quelques années, j’ai souhaité revenir à quelque chose de plus écologique, de plus respectueux de l’environnement et qui soit en phase avec mes convictions. Le bois, c’est donc tombé sous le sens. Pour faire des meubles mais aussi des surfs, des skateboards et des skis. "

Des skis uniques adaptés à leur utilisateur. De la haute-couture sur-mesure. " A chaque skieur correspond un ski. C’est la même chose pour un snowboard. Même si ici, la grande différence, c’est qu’on s’adresse à un sportif de haut niveau logiquement beaucoup plus exigeant. Il a donc fallu être encore plus attentif aux volontés du rider pour lui proposer une planche qui soit à la hauteur de ses attentes et de son niveau. "

Pour Seppe Smits, ce projet de snowboard 100% belge et artisanal, c’est une évidence. " Depuis quelques années, je suis beaucoup plus attentif à mon impact sur l’environnement " se confie t’il d’une voix discrète. " Je me rends compte chaque jour que je passe en montagne que les glaciers souffrent et reculent. Il est donc grand temps d’agir, chacun à notre niveau. En fabriquant cette planche en circuit court, on minimise notre impact sur la planète. "

Des arbres coupés en forêt ardennaise, une scierie de la région de Malmédy pour en faire des planches, un atelier à deux pas de là pour faire naître un snow. Du 100% local pour un résultat bluffant. " Nous avons passé des heures à déterminer, la forme et le flex (la rigidité) de cette planche " ajoute Seppe. " Du travail de précision pour aboutir à un produit très performant qui a en plus l’avantage d’être très esthétique. En plus de bien marche, c’est beau. "

Ainsi est née la première planche de snowboard 100% belge : par un ébéniste belge à destination d’un sportif belge et avec du bois belge. Un snow noir-jaune-rouge baptisé " Ride694 " en référence au point culminant de la Belgique. La belge histoire de la glisse belge.