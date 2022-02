Rida ouvre le bal des premiers K.O. de The Voice Belgique avec un tube dance de Whitney Houston !

Lors des Blind Auditions, Rida avait décidé de reprendre le tube de Billie Eilish "Everything I Wanted". Une magnifique prestation qui lui a permis d’intégrer l’équipe de Christophe Willem. Pour ouvrir le bal de cette nouvelle épreuve, les K.O. , le candidat a décidé de surprendre son coach avec un choix de chanson audacieux. Il a décidé de reprendre le tube dance "How Will I Know". Après avoir profiter des nombreux conseils de Christophe, Rida a pu montrer une nouvelle version de lui-même dans un répertoire différent ! Sera-t-il choisi par son coach face à Izla et le duo Arthmony ? Malheureusement c'est Arthmony qui s'est qualifié pour la suite de l'aventure.