Rida a 22 ans et vit à Bruxelles. Né au Soudan, ce candidat a d’abord vécu au Qatar, puis en Belgique, avant de retourner vite au Qatar et puis de s’installer définitivement dans notre plat pays. Très sociable, Rida pense que son parcours l’a aidé à aller plus facilement vers les autres. Durant son temps libre, il adore faire de la pâtisserie et chante énormément. Il participe même à des concours sur les réseaux sociaux. Cependant, cette année, il a décidé de participer à un concours grandeur nature : The Voice Belgique. C’est un véritable objectif selon lui, et non un rêve. C’est sa meilleure amie Jenny, talent de la saison 9, qui l’a aidé à se lancer dans cette aventure. Lors des Blind Auditons, Rida a repris "Everything I Wanted" de Billie Eilish. Avec cette prestation, il a convaincu Christophe Willem et a directement intégré son équipe.